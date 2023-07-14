



Пентагон подтвердил: "вагнеровцев" в Украине практически не осталось

Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер во время брифинга для прессы заявил, что участие наемников ЧВК "Вагнер" в боевых действиях на территории Украины является несущественным.



"На данном этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо существенное участие в поддержке боевых действий в Украине", - подчеркнул спикер Пентагона.



Касательно расположения "вагнеровцев" Райдер отметил, что "на данный момент большинство тех сил, которые мы (Пентагон – ред.) оцениваем, все еще находятся в оккупированных Россией районах Украины, но на самом деле больше не вносят значительный боевой потенциал".



Представитель Пентагона также подчеркнул, что США продолжают следить за ситуацией, но сейчас все обстоит именно так.



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