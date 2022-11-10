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Пентагон подсчитал потери сил РФ в Украине
10.11.2022 20:53 Алина Груднева

Пентагон подсчитал потери сил РФ в Украине

Россия потеряла за все время полномасштабного вторжения в Украину как минимум 100 тысяч военных.

 
Такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
 
По его словам, на фоне таких потерь Москва заговорила о возможностях переговоров.
 
Милли считает, что нужно воспользоваться такой возможностью, если представится шанс.
 
Он также отметил, что Украина понесла не меньшие потери. По словам Милли, в войне погибли около 40 тысяч жизней мирных жителей.

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