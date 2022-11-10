



Пентагон подсчитал потери сил РФ в Украине

Россия потеряла за все время полномасштабного вторжения в Украину как минимум 100 тысяч военных.

Такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

По его словам, на фоне таких потерь Москва заговорила о возможностях переговоров.

Милли считает, что нужно воспользоваться такой возможностью, если представится шанс.

Он также отметил, что Украина понесла не меньшие потери. По словам Милли, в войне погибли около 40 тысяч жизней мирных жителей.