



Пентагон не подтверждает данные об уничтоженной технике в ходе боев в Украине

В Пентагоне пока не имеют подтверждений информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники.



Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.



"Я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить некоторые видео и изображения. По крайней мере то, что мы видим от россиян, которые обнародовали эти снимки", – сказала она.



Представительница Пентагона добавила, что в ведомстве продолжают следить за этим.



Сингх также отметила, что Пентагон при выделении военной помощи Украине предусматривает возможные потери техники.



В то же время она не может сказать, будет ли заменяться каждая единица уничтоженной техники.



