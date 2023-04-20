



Пауза в ракетных атаках РФ: в ГУР назвали причину и новые "точки" удара

В Главном управлении разведки Министерства обороны пояснили паузу в ракетных ударах России по Украине, заметив, что сейчас врага больше интересует все, что касается подготовки украинского контрнаступления.



Многие заметили, что уже больше месяца РФ не проводит масштабные ракетные удары по территории Украины. Враг взял условный перерыв в связи с возможным контрнаступлением ВСУ, объяснил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Национального телемарафона.



По сравнению с зимним периодом, наблюдается также изменение тактики ракетного террора, потому что первый этап провалился – энергетический ракетный блицкриг потерпел абсолютное фиаско.



"Израсходовав для себя критическую часть ракетного потенциала, враг не достиг желаемого результата. Да, сегодня тактика меняется, и этот условный перерыв применяется для накопления, только задачи будут другие – это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", – рассказал он.



При этом Андрей Юсов напомнил, что россияне подобные попытки предпринимали и раньше, на первом этапе полномасштабного вторжения.



"Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другой", – подчеркнул он.



В то же время, по мнению Юсова, восстановить тот потенциал по количеству и по качеству, который уже израсходован в период полномасштабного вторжения, враг не сможет, даже если будет держать паузу до сентября, а "до сентября он держать паузу не будет".



Как известно, в последнее время россияне сменили тактику нанесения ударов по Украине. Они все чаще применяют ракеты С-300, как это было в Славянске, где погибли 15 мирных жителей.



Враг стал активно использовать и планирующие бомбы, разбрасывая десятками в день по всей линии фронта разграничения с самолетов.



Кроме того, в четверг, 20 апреля, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что российские оккупанты получили новую партия беспилотников "Шахед", которые запускали минувшей ночью по Украине, а также активизируют авиацию на юге Украины, что связано с новой тактикой. В частности, россияне привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей.



Кроме того, Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага – новая угроза для украинских сил ПВО.



Тем временем стало известно о том, что РФ увеличила количество кораблей в Черном море до 11, из них 3 – ракетоносителя. Общий залп может составлять до 13 "Калибров", сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.



Кроме того, в Азовском море зафиксирован один вражеский корабль.



В Средиземном море на боевом дежурстве находится до восьми кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.



Но, как бы враг не старался, а украинские военные активно готовятся к контрнаступлению, которое обещает стать неожиданным сюрпризом для РФ, и удивить даже украинцев.