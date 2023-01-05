



Патриарх Кирилл призвал установить Рождественское перемирие

Патриарх Кирилл предложил установить Рождественское перемирие в Украине с 6 по 7 января.



Его заявление было опубликовано на сайте патриархии.



"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - сказано в заявлении.