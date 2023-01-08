



Патриарх Кирилл: Чтобы сохранить православие в Украине придется идти на жертвы

Чтобы сохранить православие в Украине приходится идти на жертвы. Об этом сказал московский патриарх Кирилл в интервью “Россия 1”.



Он уточнил, что жертвы – это не добровольные жертвоприношения, а “реакция православных людей на вызов, который перед ними стоит”. Патриарх поинтересовался, как долго украинцы смогут мириться “со сменой полов, нравственным релятивизмом, который стал частью культуры и политики западного мира”.



“Если они согласны принять все это, они теряют свою идентичность, свою подлинность, перестают быть святой землей”, – заявил священнослужитель.



Патриарх сказал, что верит “в силу духа православных украинцев, которые крепки в своей вере, мужественны и очень эмоциональны”.



“Дай бог, чтобы все эти самые лучшие качества украинского народа помогли стране украинской преодолеть тот глубокий духовный кризис, в котором страна оказалась. Это не только политический, но и духовный кризис”, – считает Кирилл.