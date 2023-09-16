



Партизаны в Геническе подорвали два грузовика с солдатами РФ

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области 15 сентября партизаны подорвали два грузовика с россиянами.



Как сообщили в партизанском движении "АТЕШ", ликвидация группы оккупантов произошла в 07:45.



"Агент из состава ВС РФ знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город, возле заброшенных промышленных сооружений. И скрыл там 10-ти килограммовый "подарок". В момент спешивания военных из техники - самодельное взрывное устройство было активировано", - отмечается в сообщении.



Партизаны также уточнили, что в результате взрыва было уничтожено 2 грузовика с личным составом. Сам агент "АТЕШ" смог покинуть Геническ.



