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Партизаны в Геническе подорвали два грузовика с солдатами РФ | Фото: Facebook
16.09.2023 13:29 Дара Киевская

Партизаны в Геническе подорвали два грузовика с солдатами РФ

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области 15 сентября партизаны подорвали два грузовика с россиянами.

Как сообщили в партизанском движении "АТЕШ", ликвидация группы оккупантов произошла в 07:45.

"Агент из состава ВС РФ знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город, возле заброшенных промышленных сооружений. И скрыл там 10-ти килограммовый "подарок". В момент спешивания военных из техники - самодельное взрывное устройство было активировано", - отмечается в сообщении.

Партизаны также уточнили, что в результате взрыва было уничтожено 2 грузовика с личным составом. Сам агент "АТЕШ" смог покинуть Геническ.

 

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