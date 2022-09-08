



Отсутствуют части тела: Украине вернули тело британского добровольца

Россия вернула Украине тело британского добровольца Пола Ури спустя полтора месяца переговоров. Украинский уполномоченный по защите прав человека Дмитрий Лубинец заявил, что на теле погибшего британца видны многочисленные ранения и следы пыток.



"Пропавшие части тела, многочисленные порезы и следы пыток: Россия вернула тело британского добровольца Поля Ури. После более чем 1,5 месяцев переговоров РФ через прокси-государственные формирования - так называемые "ДНР" - вернула тело замученного британского добровольца, который с апреля по июль 2022 года незаконно удерживался временно в заложниках в оккупированном Донецке", — сообщил Лубинец,



По его словам, на фотографиях тела видно, что человек был убит, а не умер в результате "болезни и стресса", о чем заявляли власти так называемой "ДНР".



"Могу сказать, что смерть была насильственной. Человек просто не выдерживает таких мучений. Я видел фото мертвого тела и кто увидит, не сомневается. Убийство добровольца Поля Ури пытками — военное преступление, которое станет еще одним доказательством на трибунале российского политического и военного руководства. Доказательства во время суда против Путина", - добавил Лубинец.