



Отступление РФ в Херсонской области: минировали территории и забывали своих

Силы РФ в Херсонской области, отступая, минировали территории и забывали своих.

Такое заявление сделала глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы находимся на одном берегу - на другом берегу находится враг. Наши подразделения дошли до правого берега уже почти вплотную. Сейчас происходит определенный набор мероприятий уже на подступах к областному центру, частично начата работа по нему. Но пока еще рано говорить, что уже все освоено и под контролем", - сказала она.

По словам Гуменюк, россияне не отдавали все без боя и не просто так оставили территории.

"Многие территории заминированы. Много ловушек. Растяжек. Учитывая внутренний разлад в российских войсках, это могут быть и организованно оставленные группы, и по небрежности забытые", – добавила она.

Гуменюк подчеркнула, что силы РФ получили указание, в случае отступления уничтожить военную форму, переодеться в гражданское и самостоятельно уже пытаться эвакуироваться на левый берег.

"Есть уже факты, что забытые души находят для себя решение перейти в обменный фонд и обращаются в подразделения ВСУ. чтобы пополнить обменный фонд", – добавила Гуменюк.