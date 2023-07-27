



Отступая, россияне минировали детские коляски, собачьи будки и тела

Когда российские военные отступали с оккупированных украинских территорий, они оставляли мины в детских колясках, собачьих будках и под трупами людей, сообщил начальник государственной спасательной службы Украины в Херсонской области Александр Дворецкий.



"Самое безумное было - в коляске. Поднимаете подушку, и все взрывается", - описал процесс разминирования Дворецкий.



По его словам, мины были обнаружены повсюду: в жилых домах, в собачьих будках, под трупами мирных жителей, на опорах ЛЭП и на кладбищах.



Особенно шокировало то, что, по-видимому, мишенью становились и дети.



"Нет ничего человеческого в человеке, который прячет гранату в кружке детского термоса", - говорит Дворецкий.



Спасатели даже организовывают курсы для детей, чтобы предупредить их об опасности, передает Bild.



"Дети должны научиться ничего не брать и не трогать, даже если это похоже на их знакомую игрушку", - подчеркнул начальник спасательной службы.



Отметим, что по данным Washington Post, сейчас Украина является самой заминированной страной в мире.



По экспертным оценкам, 500 группам по разминированию потребовалось бы 757 лет, чтобы очистить всю Украину от мин.