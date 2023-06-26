



Отстают от графика: США считают “отрезвляющими” первый итог контрнаступления ВСУ

Чиновники из администрации Джо Байдена в частном порядке выражают беспокойство тем, что прогресс на начальном этапе украинского наступления очень медленный. Об этом пишет The New York Times.



“Они отстают от графика”, – прокомментировал итоги первых двух недель контрнаступления высокопоставленный представитель администрации президента США, назвав результаты “отрезвляющими”.



Высокопоставленный собеседник в Пентагоне также признал более медленный, чем хотелось бы, темп наступления. При этом он добавил, что учитывая укрепленную линию обороны россиян, “это не стало неожиданностью”, и призвал не делать какие-то общие выводы на первом этапе.

