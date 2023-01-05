



Отработали контракт на "СВО": первая группа зэков получила помилование

Первая группа бывших заключенных, участвовавших в "специальной военной операции" в Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование.



Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщают РИА Новости. Пригожин подчеркнул, что заключенные "с честью отработали" контракт.



"Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете", - сказал он.



Отмечается, что в первую группу помилованных вошли два десятка бывших заключенных.