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Отработали контракт на "СВО": первая группа зэков получила помилование
05.01.2023 08:46 Ольга Белозерова

Отработали контракт на "СВО": первая группа зэков получила помилование

Первая группа бывших заключенных, участвовавших в "специальной военной операции" в Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование.

Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщают РИА Новости. Пригожин подчеркнул, что заключенные "с честью отработали" контракт.

"Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете", - сказал он.

Отмечается, что в первую группу помилованных вошли два десятка бывших заключенных. 

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