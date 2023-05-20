



Отчет: на ЗАЭС первый этап аварии, как на Фукусиме, был уже шесть раз

На Запорожской АЭС, которую захватили силы РФ, уже шесть раз происходит первый этап аварии, как на Фукусиме.



Такое заявление сделал президент украинской государственной атомной компании "Энергоатом", оператора Запорожской АЭС Петр Котин в интервью "Голосу Америки".



Он опасается планов и намерений россиян из-за хранения на ЗАЭС большого количество ядерных материалов. Речь идет о шести атомных энергоблоках, шести реакторах, заполненных топливом, ядерном топливе, шести заполненных бассейнах отработанного топлива. Котин предупреждает, что при их повреждении возможен выброс радиации.



"В зависимости от масштабов повреждения, речь может идти о локальном загрязнении или наоборот о "масштаба Чернобыля или размера Фукусимы". А дальше уже будет зависеть только от погодных условий и направления ветра", - подчеркнул он.



По словам Котина, с момента оккупации на станции было шесть опасных отключений.



"Это будто первый этап события, которое произошло на Фукусиме. Тогда во время землетрясения японская станция потеряла внешнее питание. А через 30 минут пришло цунами и все поддерживавшие питание дизельные генераторы затонули и перестали работать. В Запорожье мы проходили этот первый этап шесть раз", – добавил он.