



Освобожденный Шон Пиннер рассказал о пытках в плену у пророссийских сепаратистов

Гражданин Великобритании Шон Пиннер, женатый на украинке и ранее служивший в Королевском английском полку, пошел в украинскую армию служить по контракту после начала российского вторжения. Во время боев за Мариуполь в апреле Пиннер попал в плен.



В воскресенье Пиннер дал интервью изданию The ​​Sun и рассказал о пытках, издевательствах и нечеловеческих условиях содержания военнопленных на Донбассе, в которых ему удалось выжить.



Британец рассказал, что когда его захватили, заставили раздеться, а затем воткнули нож в бедро и долго избивали. В тюрьме его пытали электрическим током, устраивали инсценировку казни, не давали спать, круглосуточно заставляли слушать громкую музыку и отобрали у него обручальное кольцо.



Шон Пиннер назвал русский плен "адом на земле" и сказал, что думал, что его убьют. В течение нескольких месяцев в тюрьме 48-летний Шон выживал на пайке из черствого хлеба и грязной воды.



"Это были худшие месяцы в моей жизни. Создавалось впечатление, что они делали это просто для развлечения", - рассказал Пиннер.



В июне Пиннер и еще один британец Эйден Эслин были приговорены "судом" сепаратистских псевдореспублик к смертной казни как наемники. О готовящемся обмене пленными и освобождении британцы не знали, и когда им сказали собрать вещи, подумали, что их везут на казнь. Шон оказался в числе пяти британских военнопленных, освобожденных в результате обмена пленными, в организации которого принял участие Роман Абрамович.