



Освобожденные командиры полка "Азов" до конца войны останутся в Турции - ВИДЕО

Украине 21 сентября удалось освободить из российского плена 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова", в том числе 5 командиров с "Азовстали". В рамках обмена России передали Виктора Медведчука и 55 оккупантов.



Об обмене в эфире телемарафона президенту доложил глава его Офиса Андрей Ермак.



"Сегодня нам удалось освободить из российского плена 215 наших людей, среди которых 124 офицера. Это самый сильный результат, которого мы добились с начала полномасштабного вторжения России", — сказал Ермак.



Он отметил, что среди освобожденных военных — 108 бойцов полка "Азов".



Как уточнил глава ОП, 200 украинских военных обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, который "уже дал все возможные показания следствию". А пятерых командиров с "Азовстали" обменяли на 55 российских пленных, "не имеющих для нас никакого интереса".



Ермак также сообщил, что пятеро освобожденных из плена командиров сейчас находятся в Турции под гарантиями защиты и безопасности президента Реджепа Эрдогана. Владимир Зеленский отметил, что они останутся в Турции до конца войны.



Также среди освобожденных — 10 иностранцев, воевавших за Украину, которым угрожали казнью. Это, в частности, представители США, Великобритании, Хорватии и Швеции. Они уже находятся городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии.



