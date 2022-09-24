



Освобожденные из плена "азовцы" находятся в состоянии критической анорексии

Освобожденные из плена украинские военные находятся в шокирующем состоянии – почти все 215 человек имеют крайнюю степень истощения, сообщила глава патронатной службы "Азова" Елена Толкачева.



"Состояние наших военных просто шокирующее. Есть случаи, когда родственники не могут узнать своих родных. Наши ребята обессиленные, контуженные, очень много скрытых переломов и обострений разной степени хронических болезней", - сказала она.



По словам Толкачевой всем сейчас оказывают должную медицинскую помощь, многие уже находятся на лечении и восстановлении.



Вскоре часть защитников патронатная служба в кооперации с государством отправит на лечение и восстановление за границу.



Также, по ее словам, государственные органы Украины работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить все документы, в том числе банковские карты, на которые эти люди смогут получить заработную плату.