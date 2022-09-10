



Освобождение Изюма: что происходит в городе

В освобожденном украинскими военными Изюме началась суета.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Уточняется, что российские военные массово бегут из города. По словам местных жителей, они сбегают из Изюма по дороге на Оскол.

Жители также рассказали, что ВСУ берут город в кольцо. Некоторые российские военные бросают оружие и сдаются украинским бойцам. Информация проверяется.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, изюмская группировка россиян может оказаться в оперативном окружении.

Между тем, "Легион Свобода" сообщил о том, что находится уже в центре Изюма.