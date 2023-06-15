



Остин: Россияне показывают подбитую технику 1000 раз

Глава Пентагона Ллойд Остин признал, что у Украины есть потери в технике на поле боя в рамках начавшегося контрнаступления, но, по его словам, у ВСУ есть достаточно оснащения, чтобы продолжить воевать.



Об этом Остин сказал на пресс-конференции в четверг по итогам заседания в формате "Рамштайн".



"Это война. Мы знаем, что будут повреждения (техники) на поле боя с двух сторон. Что важно: у украинцев есть возможность восстанавливать поврежденную технику, где это возможно, ремонтировать, и возвращать на поле боя", – сказал он.



Остин подчеркнул, что важной является способность союзников продолжать поставки.



"Повреждения на поле боя будут и дальше. Я думаю, россияне показали нам одни и те же 5 транспортных средств по 1000 раз с десяти разных углов. Но, откровенно, у украинцев до сих пор остается немало боевой силы", – добавил Остин.



