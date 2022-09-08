



Опубликован список освобожденных населенных пунктов

Опубликован список освобожденных населенных пунктов. В список освобожденных сел добавилась и Щуровка, свидетельствует свежая карта DeepStateMAP, но это необходимо проверить.



Шевченково уже под контролем ВСУ, если верить Телеграмм-каналам россиян.



"Волохов Яр наш", – пишут ребята из передовой.



Российские ТГ-каналы очень сильно переживают о том, что украинские войска могут быть уже в 2 километрах от Купянска.



Село Ивановка в Харьковской области под контролем ВСУ, говорят ребята - ждем подтверждений от Генштаба.



В общей сложности освобождены около двух десятков населенных пунктов, а украинские войска ворвались на 50 километров в оборону противника.















