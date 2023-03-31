



Опрос: все меньше россиян поддерживают войну в Украине

В России в первом месяце весны снизилось количество граждан, которые поддерживают войну в Украине.



Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".



В частности, боевые действия в Украине поддерживают 41% респондентов. К сравнению, месяцем ранее их было 48%. В свою очередь, 31% россиян "скорее поддерживают" войну, а категорически против выступают 20%. В феврале показатель составлял 17%.



Войну в Украине по большей части поддерживают те, кто черпает информацию из телепередач - 79%. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряет 81% респондентов. За боевые действия выступают 79% опрошенных в возрасте от 55 лет и старше, а также 77% мужчин.



Среди молодежи в возрасте 18-24 лет войну поддерживают 58% респондентов. Среди женщин -68%.



