



Опрос: большинство украинцев считают Израиль дружественной страной

Опрос, проведенный впервые по запросу посольства Израиля в Украине, показывает, что 52% украинцев считают Израиль дружественной страной, которая их поддерживает, и только 12% опрошенных не согласны с этим утверждением.



Об этом сообщает Ynet.



Согласно опросу, проведенному Международным институтом социологии в Киеве, 43% украинцев выступают против решения Израиля не размещать системы ПВО, о которых неоднократно просило правительство Украины.



Кроме этого, опрос показал, что 87% респондентов считают, что израильские технологии смогут помочь восстановлению их страны после окончания войны с Россией.



На вопрос, как Израиль помогает Украине, 48% участников ответили, что Израиль оказывает гуманитарную помощь, 17% заявили, что он делится разведданными, а 8% заявили, что отправляет военные грузы. Около 11% заявили, что Израиль вообще не помогает Украине, еще 16% не ответили на вопрос.



Кроме того, опрос показал, что 60% украинцев солидарны с израильтянами, которых они считают жертвами палестинской агрессии. Также выяснилось, что 64% ​​опрошенных выразили поддержку Израилю в его конфликте с Ираном.