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Опрос: большинство россиян поддерживают войну в Украине
25.12.2022 00:16 Алина Груднева

Опрос: большинство россиян поддерживают войну в Украине

Большая часть россиян, а именно 71%, поддерживают войну в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Аналитики отметили, что россияне все меньше поддерживают мирные переговоры с Украиной. В настоящее время, за дипломатию выступают только 50% россиян, а против – 40%. 

Те, кто поддерживают переговоры, заявили, что это необходимо, чтобы предотвратить гибель людей. Тем временем, сторонники войны считают, что необходимо довести до конца начатое.

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