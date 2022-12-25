



Опрос: большинство россиян поддерживают войну в Украине

Большая часть россиян, а именно 71%, поддерживают войну в Украине.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.



Аналитики отметили, что россияне все меньше поддерживают мирные переговоры с Украиной. В настоящее время, за дипломатию выступают только 50% россиян, а против – 40%.



Те, кто поддерживают переговоры, заявили, что это необходимо, чтобы предотвратить гибель людей. Тем временем, сторонники войны считают, что необходимо довести до конца начатое.