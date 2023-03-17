



Опрос: большинство россиян не отменили бы начало войны в Украине

Большинство россиян не стали бы отменять начало войны в Украине, если бы вернулись в прошлое.



Согласно результатам опроса Russian Field, 80% граждан РФ считают, что их страна движется в правильном направлении.



В свою очередь, 64% не стали бы отменять начало полномасштабной войны, вернувшись в прошлое. 37% респондентов ответили, что вторжение в Украину не повлияло на их жизнь, а 22% россиян заметили, что повлияла, в частности, на уровень жизни, доходы и цены.



Столько же опрошенных прочувствовали последствия для ментального здоровья. 42% россиян в возрасте 30-44 лет ощутили на себе влияние войны. 56% поддерживают мирные переговоры, а 52% отменили бы начало войны.



Не прочувствовали влияния на повседневную жизнь, преимущественно, респонденты старше 60 лет.



