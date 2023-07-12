



Опасны ли украинские БПЛА для гражданских самолетов России

Насколько защищены гражданские самолеты от дронов и не придется ли России вообще закрывать гражданские аэропорты из-за войны? “Важные истории” поговорили с генеральным директором международного консультативно-аналитического агентства “Безопасность полетов” Сергеем Мельниченко и авиационным экспертом, пожелавшим остаться анонимным.



“Гражданские самолеты не являются легитимной военной целью, поэтому специально Украина направлять дроны в них не будет. Остается случайность, с этой точки зрения украинские дроны ничем не отличаются от остальных”, – считают эксперты.



Поскольку украинских беспилотников в российском небе становится больше, то такие случаи стали фиксироваться чаще. По данным издания, “в апреле этого года на подлете к Домодедово поблизости от дрона оказался самолет компании Nord Star, а другой дрон подрезал самолет авиакомпании “Победа” при вылете из Шереметьево”.



Специалисты отмечают, что такое происходит не только в России. Так в 2018 году БПЛА парализовал работу лондонского аэропорта Гатвик, а в 2019 году – лондонского Хитроу, в 2021 году самолет Cessna 172N при посадке столкнулся с полицейским беспилотником DJI Matrice M210 в районе Торонто.

Но вероятность столкновения не так уж велика. Дело в том, что самолеты летают на высоте примерно 10 км, а дроны – от нескольких десятков и сотен метров (бытовые) до нескольких километров (военные).



Последствия столкновения БПЛА с самолетом зависят от массы дрона, скорости сближения и места поражения гражданского самолета.



“Обычный бытовой дрон имеет массу от нескольких сотен граммов до нескольких килограммов, боевой “Орлан-10” – до 14 кг, “Орлан-30” – до 27 кг. О том, какими беспилотниками Украина атакует Россию, известно не много, но под Тулой в марте этого года упал беспилотник типа Ту-141 “Стриж”, у которого масса – 5370 кг”, – говорят эксперты.



По их словам, “столкновение с бытовым дроном можно сравнить со столкновением с птицей, которые регулярно происходят в гражданской авиации. Если попадет в двигатель, может быть повреждение, отказ двигателя. Если в обшивку – ничего не должно произойти. В кабину пилота – возможно повреждение стекла, разгерметизация”.



Однако, “столкновение с более массивным дроном, тем более если он несет боевой заряд, почти наверняка приведет к катастрофе”, утверждают специалисты. По их мнению, “хорошая новость в том, что таких катастроф с пассажирскими лайнерами, которые перевозят сотни человек, не случалось”.

Системы предупреждения столкновений в гражданских самолетах способны распознавать лишь крупные объекты.



“При встрече с дроном максимум, что пилоты и диспетчеры увидят на своих радарах, это точку, но не смогут ее распознать”, – рассказывает авиационный эксперт. “Единственный способ обнаружить дрон в воздухе – это непосредственно увидеть его”.



“Обнаруживают дроны силы ПВО, собственно, для этого они и существуют. Военные имеют все возможности, чтобы оперативно оповестить о рисках диспетчеров гражданской авиации, а те – пилотов гражданских самолетов и перенаправить их в зоны ожидания из потенциально опасных участков воздушного пространства”, – говорит Олег Пантелеев.