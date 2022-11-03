



ООН: РФ возобновила участие в "зерновой сделке"

Россия 3 ноября возобновила участие в досмотре судов в Черном море в рамках "зерновой сделки".

По данным ООН, в настоящий момент в "гуманитарном коридоре" находятся восемь кораблей.

Между тем, спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сказал, что Киев не давал никаких гарантий для россиян относительно возобновления "зернового соглашения".

"Путин заявил, что РФ решила разблокировать зерновое соглашение после предоставления Украиной "гарантий". Никаких новых обязательств наше государство не принимало", — сказал он.