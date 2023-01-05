



ООН: Количество украинских беженцев в Европе приблизилось к 8 миллионам

Число беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного вторжения России в Украину, достигло 7 915 287 человек. Об этом говорится на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев УВКБ.



Количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты или в аналогичных национальных схемах защиты в Европе, по состоянию на 3 января 2023 года составило более 4 905 000 человек.



По данным УВКБ, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняла Россия – 2 852 395. Далее следуют Польша (1 553 707), Германия (1 021 667) и Чехия (476 025).



В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17,1 миллионов человек, в обратном направлении – более 9,1 миллионов .