



ООН: изнасилования являются частью военной стратегии РФ

Изнасилования являются частью военной стратегии России.

Об этом в комментарии AFP сказала специальный представитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамиша Паттен.

Она подчеркнула, что у россиян это "преднамеренная тактика по дегуманизации жертв".

Она считает, что РФ использует изнасилование как инструмент оружия во время войны в Украине.

"Когда женщин удерживают целыми днями и насилуют, когда начинают насиловать маленьких мальчиков и мужчин, когда ты видишь кастрирование, когда слышишь, как женщины свидетельствуют о русских солдатах, имеющих с собой виагру, это явно военная стратегия", - сказала она.

По словам Паттен, возраст жертв сексуального насилия составляет от 4 до 82 лет.