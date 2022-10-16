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ООН: изнасилования являются частью военной стратегии РФ
16.10.2022 14:12 Алина Груднева

ООН: изнасилования являются частью военной стратегии РФ

Изнасилования являются частью военной стратегии России.

 
Об этом в комментарии AFP сказала специальный представитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамиша Паттен. 
 
Она подчеркнула, что у россиян это "преднамеренная тактика по дегуманизации жертв".
 
Она считает, что РФ использует изнасилование как инструмент оружия во время войны в Украине.
 
"Когда женщин удерживают целыми днями и насилуют, когда начинают насиловать маленьких мальчиков и мужчин, когда ты видишь кастрирование, когда слышишь, как женщины свидетельствуют о русских солдатах, имеющих с собой виагру, это явно военная стратегия", - сказала она.
 
По словам Паттен, возраст жертв сексуального насилия составляет от 4 до 82 лет.

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