



ООН: Число украинских переселенцев в Европе приближается к 8 млн человек

Количество беженцев, прибывших в страны Европы из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, достигло 7 915 287 человек. Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).



В УВКБ заявили, только за последнюю неделю число переселенцев увеличилось на более чем 18 тысяч человек.



В национальных программах временной защиты и поддержки участвуют 4,9 млн беженцев. В общей сложности с 24 февраля из Украины в соседние страны выехали более 17 млн человек, вернулось в Украину – ориентировочно 9,2 млн переселенцев.



По данным Управления, с 24 февраля 2022 года по 3 января 2023 года больше всего беженцев приняли такие страны:



Польша (1 553 707 человек),

Германия (1 021 667 человек),

Чехия (476 025 человек),

Италия (173 231 человек),

Испания (164 705 человек),

Британия (152 200 человек),

Болгария (148 451 человек),

Франция (118 994 человек),

Румыния (106 786 человек),

Словакия (105 205 человек).



Ранее мы писали, что Еврокомиссия выделила еще 100 миллионов евро помощи для семи стран-членов, которые принимают больше всего беженцев из Украины.