



Около тысячи солдат ВСУ закончили обучение у британских морпехов

Британские морские пехотинцы завершили обучение украинских коллег, которое длилось полгода. Они тренировались проводить рейды и сложные операции.

Об этом сообщает пресс-служба Королевского военно-морского флота Британии.



Как отметили в ВМФ, наши защитники получили "бесценный опыт и знания по планированию и проведению рейдов с использованием малых катеров днем и ночью".



"На протяжении всего обучения британские инструкторы были рядом с нами, показывая, как двигаться и как работать вместе в небольшой команде - это будет иметь большое значение, когда мы вернемся домой в Украину", - рассказал один из украинских военных.



Курс обучения включал применение минометов, легкого противотанкового оружия нового поколения (NLAW) и зенитных ракетных комплексов Stinger, беспилотников для разведки, а также разрушение препятствий, в том числе "зубов дракона".



"Проведенное обучение будет способствовать дальнейшей поддержке возможностей Украины по созданию собственных морских сил и международной концепции подготовки морских пехотинцев", - подчеркнули в ВМФ.