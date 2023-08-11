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Около тысячи солдат ВСУ закончили обучение у британских морпехов
11.08.2023 17:59 Раиса Вовк

Около тысячи солдат ВСУ закончили обучение у британских морпехов

Британские морские пехотинцы завершили обучение украинских коллег, которое длилось полгода. Они тренировались проводить рейды и сложные операции.
Об этом сообщает пресс-служба Королевского военно-морского флота Британии.

Как отметили в ВМФ, наши защитники получили "бесценный опыт и знания по планированию и проведению рейдов с использованием малых катеров днем и ночью".

"На протяжении всего обучения британские инструкторы были рядом с нами, показывая, как двигаться и как работать вместе в небольшой команде - это будет иметь большое значение, когда мы вернемся домой в Украину", - рассказал один из украинских военных.

Курс обучения включал применение минометов, легкого противотанкового оружия нового поколения (NLAW) и зенитных ракетных комплексов Stinger, беспилотников для разведки, а также разрушение препятствий, в том числе "зубов дракона".

"Проведенное обучение будет способствовать дальнейшей поддержке возможностей Украины по созданию собственных морских сил и международной концепции подготовки морских пехотинцев", - подчеркнули в ВМФ. 

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