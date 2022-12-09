



Около 30% территории Украины заминировано

Приблизительно 30% территории Украины загрязнены взрывоопасными предметами. Планируется, что всю взрывчатку удастся убрать через 10 лет. Об этом заявила заместитель министра МВД Украины Мэри Акопян.



"Около 174 тысяч квадратных километров территории Украины на сегодняшний день остаются загрязненными, по анализу и оценкам наших специалистов. Это составляет примерно 30% наших территорий. Территория загрязненной части Украины на сегодняшний день - это четыре Швейцарии", - рассказала она.



По ее словам, это очень демонстративно и ярко говорит о реальной ситуации в Украине с минированием.



"Мы ставим очень амбициозную цель, что мы все эти территории сможем очистить в течение 10 лет. Это кажется много, но для таких видов робот это мало. Главное, над чем сегодня работаем", - усилить нашу способность двигаться в таких темпах", - констатировала Акопян.



Напомним, Европейский союз выделит более 1 миллиона евро на разминирование территории Украины. Также Япония и Камбоджа планируют помочь Украине разминировать ее территорию. Именно поэтому сейчас ведется работа над специальным трехсторонним проектом.