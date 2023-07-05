



Оккупанты не пускают Миссию Красного Креста на левый берег Днепра

Региональный директор Миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине, а также в Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр заявила, что ее коллегам так и не удалось побывать на левом берегу Днепра после катастрофического наводнения, вызванного подрывом российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.



"К сожалению, пока нам не удалось побывать в Херсонской области на левом берегу. Поэтому мы продолжаем вести переговоры об этом доступе. Это всегда очень сложно. Пока нам не удалось попасть в эти районы. Мы неоднократно просили предоставить нам доступ туда и будем просить и дальше", - цитирует Бауэр "Интерфакс-Украина".



По ее словам, с первых же часов они просили предоставить доступ на левый берег реки, поскольку МККК "могли видеть на той стороне и оценить последствия трагедии".



При этом Бауэр подчеркнула, что "с первых же часов этой катастрофы мы были на связи с властями Херсона и области, Николаева и решали, что им нужно, чтобы понять, чем мы можем помочь".



"Я была там два дня назад, в Николаеве и Херсонской области, чтобы понять, что мы делаем, и что потребуется в ближайшие недели и месяцы", - отметила региональный директор МККК.



Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал МККК за отсутствие помощи украинцам на оккупированной части Херсонской области.



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