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Российские оккупанты минируют объекты электросетей, водопровод и Запорожскую АЭС | Фото: скриншот
10.07.2023 07:41 Дара Киевская

Российские оккупанты минируют объекты электросетей, водопровод и Запорожскую АЭС

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты продолжают минировать оккупированную часть Запорожской области, в частности, объекты электросетей, водопровод и технические помещения Запорожской АЭС.

"Враг начал минировать критическую инфраструктуру оккупированной части Запорожской области", - отметил Федоров.

По его словам, в Мелитопольском районе заминирован водопровод, питающий питьевой водой город. В самом Мелитополе – важные объекты электрических сетей. А на ЗАЭС в технических помещениях и машинных залах установлены минно-взрывные заграждения.

«Оккупанты ставят под угрозу жителей оккупированных территорий и будут шантажировать ядерной безопасностью весь цивилизованный мир, пока наши героические Вооруженные силы не освободят и Энергодар и весь оккупированный Юг", - подчеркнул мэр Мелитополя.

 

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