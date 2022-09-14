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"Оккупанты бегут из Мелитополя"
14.09.2022 07:41 Аркадий Бочаровский

"Оккупанты бегут из Мелитополя"

"Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо - стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов", - написал мэр города  Иван Федоров.

При этом, по словам главы города, захватчики "взламывают гаражи и крадут гражданские машины".

Федоров призвал местных жителей, в частности владельцев авто, обезопасить свое имущество.

Как сообщалось, ранее сегодня в Мелитополе прогремело три мощных взрыва. Предварительно, ВСУ ударили по одной из российских военных баз.

 

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