



"Оккупанты бегут из Мелитополя"

"Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо - стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов", - написал мэр города Иван Федоров.



При этом, по словам главы города, захватчики "взламывают гаражи и крадут гражданские машины".



Федоров призвал местных жителей, в частности владельцев авто, обезопасить свое имущество.



Как сообщалось, ранее сегодня в Мелитополе прогремело три мощных взрыва. Предварительно, ВСУ ударили по одной из российских военных баз.



