



Оккупационные власти: восстановить Каховскую ГЭС "предположительно невозможно"

Отремонтировать Каховскую ГЭС после разрушения из-за обстрелов со стороны ВСУ, предположительно, невозможно, сообщил назначенный оккупационными властями мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.



По информации экстренных служб, разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, сейчас идет каскадное разрушение станции, в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов. По словам собеседника агентства, вода сейчас движется на Казанский и Переславский острова.



Как добавил мэр, разрушение на станции приведет к проблемам при доставке воды в Крым. При этом никакой критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек пока не представляет.