



Оккупационные власти Крыма готовят паромы, чтобы эвакуировать людей и технику

Российские власти Крыма намерены запустить паромы с полуострова, чтобы вывозить оттуда людей и технику. Соответствующие объявления в сети начали распространять пророссийские паблики.



О том, что оккупанты готовят план побега из Крыма, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире национального телемарафона.



"Вчера, 28 апреля, оккупанты распространяли по некоторым пабликам документ российского правительства. 27 апреля, буквально два дня назад, они приняли специальным распоряжением предоставление большого объема денег - около 27 млн ​​долларов - чтобы организовать работу паромов дополнительно к действующему мосту", — отметил Чубаров.



По его мнению, это говорит о том, что российская армия готовит альтернативные пути отступления из Крыма.



"В распоряжении правительства РФ четко сказано, что на эти деньги должны быть запущены, кажется, шесть паромов для транспортировки людей и техники" , - подчеркнул глава Меджлиса.



Российские оккупанты в течение последних месяцев убрали военную технику из района поселка Медведевка в Джанкойском районе Крыма. Вместо этого они вырыли там окопы . Также российские войска построили несколько укреплений не только у Медведевки, но и во всем Крыму.

