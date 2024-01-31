



Охота Украины за российской "специальной техникой" приносит свои плоды

Россия потеряла рекордное количество того, что Украина называет "специальной техникой", или менее броских, но все же жизненно важных средств, которые поддерживают военную машину Москвы, согласно новой статистике украинских военных.



За последние сутки Россия потеряла еще четыре единицы такой техники, сообщили украинские военные в оперативной сводке в среду. По обновленным данным Киева, за более чем 23 месяца изнурительной войны Россия потеряла 1452 единицы "специальной техники".



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На 1 января эта цифра составляла 1 277 единиц, таким образом, январские потери составили 175 единиц "спецтехники".



Это больше, чем все ежемесячные потери, о которых сообщали украинские военные на протяжении 2023 года. Самые высокие ежемесячные потери российской "спецтехники" были зафиксированы в июле 2023 года, когда Россия потеряла 135 единиц, по данным вооруженных сил Украины.



Безобидный, всеобъемлющий термин, растущие потери российской "спецтехники" остаются практически незамеченными. Но Украина нацелилась на технику, которая обеспечивает функционирование российских вооруженных сил за линией фронта, позволяя им поддерживать одновременные наступательные операции, начатые Москвой.



По мнению экспертов, речь идет о российских системах радиоэлектронной борьбы и радарах, а также об инженерном оборудовании, таком как машины для разминирования. Кроме того, речь идет о машинах поддержки и технического обслуживания, необходимых для поддержания работоспособности других средств, таких как танки и бронемашины.



"Украинские войска охотятся за такой техникой, - сказал Newsweek бывший украинский полковник Сергей Грабский.



Этот вид техники не фигурирует отдельно в ежедневных сводках украинских военных о российских потерях, но его все равно необходимо учитывать, сказала Newsweek Марина Мирон, постдокторант факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона. В последние месяцы из Украины поступает все больше сообщений, свидетельствующих о том, что Киев успешно наносит удары по такому оборудованию, как российские радарные системы.



Для украинских бойцов "очень важно" вывести из строя подобные средства, и Киев продолжит усилия по их уничтожению, заявил в ноябре Newsweek Иван Ступак, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, который сейчас консультирует парламентский комитет Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки.



Охота за "специальным оборудованием", таким как радары, помогает России гадать, где именно на линии фронта Украина объединяет ресурсы или надеется нанести удар по российской обороне. Это также помогает защитить украинские средства, такие как самолеты, беспилотники или войска, когда они ведут разведку или ищут российскую технику или базы за линией фронта, сказал ранее Newsweek Джеймс Блэк, помощник директора исследовательской группы "Оборона и безопасность" в европейском отделении аналитического центра RAND.



Уничтожение кремлевских систем радиоэлектронной борьбы, радаров, средств логистики и технического обслуживания поможет подорвать передовые силы Москвы.

