



Офис президента Зеленского отреагировал на выходку Орбана

В Офисе Президента Украины отреагировали на очередную скандальную выходку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



Напомним, Орбан надел на футбольный матч между Венгрией и Грецией шарф с картой "Великой Венгрии", в состав которой вошли, в частности, территории Украины и Румынии.



"Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими империями", – так выходку Орбана прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.



Он подчеркнул, что каждый, кто в XXI веке хочет заработать политические баллы, паразитируя на исторических травмах, создает угрозу международной безопасности.



"Самые кровопролитные войны разгораются тогда, когда маленькие лидеры начинают грезить Великими империями...Неусвоенные уроки истории повторяются. Даже на венгерском", – заявил Подоляк.



Найкровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити Великими Імперіями. Кожен, хто в XXI ст. хоче заробити політбали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці. Незасвоєні уроки історії повторюються. Навіть угорською. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 22, 2022