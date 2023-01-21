



Офис генпрокурора Украины не сомневается: Иран причастен к поставкам дронов РФ

У органов украинской прокуратуры и следствия нет никаких сомнений, что должностные, юридические и физические лица Ирана причастны к производству и поставкам дронов России.



Такое заявление сделал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.



"У органов прокуратуры и органов следствия нет никаких сомнений, что должностные, юридические и физические лица Ирана причастны к производству и поставке дронов в РФ с целью дальнейшего использования против нашего народа. Это данные оперативные, это данные разведывательных подразделений как украинских, так и наших международных партнеров", - заявил Белоусов.



Белоусов отметил, что Украина будет доказывать виновность этих лиц в судах, используя доказательную базу.



"Именно сейчас органы следствия и прокуратуры собирают доказательства, которыми мы сможем убедить суд в причастности этих лиц к этим преступлениям" - заявил он.



