



Официально: Николаевщина освобождена!

Вся Николаевская область, кроме одного населенного пункта, освобождена от российских оккупантов. Об этом официально сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", – написал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в официальном Telegram-канале Николаевской ОВА.







Кроме того, под контролем Украины находится водовод с Днепра, но еще предстоит его разминирование.



"Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико", – написал Виталий Ким, сделав постскриптум: "Искренне радуюсь и горжусь Херсонцами".







Напомним, 11 ноября 2022 года войдет в новую историю Украины как День освобождения Херсона от российских оккупантов.