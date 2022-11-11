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Официально: Николаевщина освобождена!
11.11.2022 20:46 Mignews.ua | фото: TG-канал @mykolaivskaODA

Официально: Николаевщина освобождена!

Вся Николаевская область, кроме одного населенного пункта, освобождена от российских оккупантов. Об этом официально сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", – написал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в официальном Telegram-канале Николаевской ОВА.



Кроме того, под контролем Украины находится водовод с Днепра, но еще предстоит его разминирование. 

"Буду в ближайшее время знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Нико", – написал Виталий Ким, сделав постскриптум: "Искренне радуюсь и горжусь Херсонцами".



Напомним, 11 ноября 2022 года войдет в новую историю Украины как День освобождения Херсона от российских оккупантов.

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