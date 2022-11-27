Новости » События в Украине
Официально: Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone 2
27.11.2022 16:08 Ольга Белозерова

Официально: Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone 2

Министерство обороны Великобритании официально подтвердило передачу Вооруженным силам Украины высокоточных ракет Brimstone 2.

Оборонное ведомство опубликовало видео с загрузкой вооружения. 

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила украинским Вооруженным силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", - говорится в сообщении МО Великобритании. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы