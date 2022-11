Официально: Британия передала Украине высокоточные ракеты Brimstone 2

Министерство обороны Великобритании официально подтвердило передачу Вооруженным силам Украины высокоточных ракет Brimstone 2.



Оборонное ведомство опубликовало видео с загрузкой вооружения.



"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила украинским Вооруженным силам ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", - говорится в сообщении МО Великобритании.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



