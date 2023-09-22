



Офицер ВСУ расскажет в суде, как он сдал военное имущество в ломбарды

Сотрудники Государственного бюро расследования (ГБР) завершили досудебное расследование начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирской области.



Как стало известно, военный имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров разных моделей, часть из которых была приобретена на средства волонтеров. Офицер продавал технику по Интернету и сдавал в местные ломбарды.



Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 3,2 млн грн. В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме.



Военнослужащий обвиняется в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч.4 ст.410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.