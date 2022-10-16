



Одним ударом Excalibur: ВСУ филигранно уничтожают технику россиян

Украинские военные одним точным ударом уничтожили технику россиян в Херсонской области.



Как сообщает "24 канал", для уничтожения техники ВСУ использовали один высокоточный артиллерийский снаряд Excalibur. Перед ударом место сосредоточения техники было обнаружено с помощью дрона "Лелека-100".



"Работали высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur калибра155 мм. Вести им огонь можно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО. К примеру, из американской гаубицы M777 или французской CAESAR", - говорится в сообщении.



