



Одна из целей российской ракетной атаки 9 марта - поиск установок Patriot

Массированная ракетная атака 9 марта имела одной из целей поиск установок ПВО Patriot, о прибытии которых в Украину сообщалось накануне (но ВСУ это опровергают).



Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.



Она объяснила суть волнообразной тактики россиян. Сначала пошли дроны-камикадзе Shahed-136, обстреливая определенные объекты и отвлекая украинскую ПВО. Далее последовал массированный удар ракет различного базирования, которые уже использовались. Дальше - беспилотники уже для проверки результатов ударов. И наконец - новая волна ракет, среди них - "Кинжал", которые наши силы ПВО пока не могут сбивать.



"Совершенно очевидно, что такую тактику враг использовал для того, чтобы приписать себе хоть какие-то победы. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла такая предварительная информация о том, что Украина уже оснащена системами Patriot. И они пытались убедиться, так ли это на самом деле", – отметила Гуменюк.



Версию о связи поставки "Пэтриотов" и последнего ракетного удара мы анализировали здесь (https://t.me/stranaua/94800).



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