



Один день работы всех HIMARS ВСУ стоит 38 миллионов долларов



Известный источник OSINT Ukraine Battle Map публикует подробности передачи Украине систем HIMARS.



Одна ракета GMLRS в среднем стоит $110 000. Теперь у Украины будет 34 HIMARS и 12 M270 (эквивалент 24 HIMARS).



Если каждая из этих систем будет стрелять один раз в день, они выпустят 348 ракет, что обойдется США в $38 000 000 в день. Только для того, чтобы полностью запустить каждую систему M270/HIMARS один раз в день в Украине.



На настоящий момент американцы производят около 6 тысяч GMLRS в год, хотя предпринимаются усилия по наращиванию производства. При подобном расходе вся годовая продукция Америки будет израсходована максимум за месяц.

