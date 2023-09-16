



Одесит похитил черепаху и сварил из нее суп: теперь его накажут

В Одессе мужчина похитил у соседки черепаху и сварил из нее суд, за что теперь “гурману” грозит до восьми лет тюрьмы.



По данным местного управления Национальной полиции Украины, местному жителю сообщили о подозрении.



Дерзкое похищение красноухой американской черепахи было совершено еще в июле.



"Решив приготовить себе экзотическое блюдо, горожанин тайно похитил одно из животных, кухонным молотком разбил ей панцирь, сварил и съел", - сообщили в полиции.



Его соседка обнаружила пропажу, о чем поспешила сообщить правоохранителям. Проведя оперативные действия, полиция установила, кто именно совершил это преступление и изъяла у него вещественные доказательства.



"Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в похищении чужого имущества, совершенном в условиях военного положения, а также в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до восьми лет. Следствие продолжается", - добавили в Нацполиции.