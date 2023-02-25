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Оценка разведки: Возможно ли сейчас наступление России из Беларуси
25.02.2023 12:52 Наталья Богинская

Оценка разведки: Возможно ли сейчас наступление России из Беларуси

Российские войска теоретически могут снова начать свое наступление с территории Беларуси. Их передвижение постоянно отслеживается. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы ГПСУ Украины Сергея Дейнеко в интервью журналисту Дмитрию Комарову 22 февраля 2023 года.

По словам главы ГПСУ, Россия сейчас активно использует территорию Беларуси, но он относится к таким данным очень скептически из-за информации нашей разведки.

"Теоретически, напасть могут. Мы отслеживаем перемещения сил Беларуси и РФ, которые на территории Беларуси. Угрожающей ситуации сейчас объективно мы не наблюдаем", – подчеркнул он.

При этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что по состоянию на сейчас такое наступление "абсолютно нереальное".

"Этого не будет и в планах нет", – считает Буданов.

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