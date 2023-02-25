



Оценка разведки: Возможно ли сейчас наступление России из Беларуси

Российские войска теоретически могут снова начать свое наступление с территории Беларуси. Их передвижение постоянно отслеживается. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы ГПСУ Украины Сергея Дейнеко в интервью журналисту Дмитрию Комарову 22 февраля 2023 года.



По словам главы ГПСУ, Россия сейчас активно использует территорию Беларуси, но он относится к таким данным очень скептически из-за информации нашей разведки.



"Теоретически, напасть могут. Мы отслеживаем перемещения сил Беларуси и РФ, которые на территории Беларуси. Угрожающей ситуации сейчас объективно мы не наблюдаем", – подчеркнул он.



При этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что по состоянию на сейчас такое наступление "абсолютно нереальное".



"Этого не будет и в планах нет", – считает Буданов.