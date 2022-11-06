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Объявлено о закрытии Крымского моста: что известно
06.11.2022 13:20 Алина Груднева

Объявлено о закрытии Крымского моста: что известно

Власти РФ объявили о закрытии движения по Крымскому мосту, который был поврежден в результате взрыва.

 
Об этом объявил "глава" Крыма Сергей Аксенов.
 
По его словам, с 04:00 до 16:00, 6 ноября, движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено в связи с проведением технологических работ. 
 
Грузовым автомобилям рекомендовано выбирать маршрут через "новые территории".
 
Между тем, российские СМИ сообщают, что все пролеты были обследованы. Четыре из них, которые были повреждены, дополнительно усилены.

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