



Обстрелы Запорожской области: пострадало 20 населенных пунктов

Россияне продолжают сосредотачивать свои силы для удержания части Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Силы РФ обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру из танков, БМП, ствольной и реактивной артиллерии в районе населенных пунктов Новоандреевка, Гуляйполе, Волшебное, Новоселка, Щербаки, Свободное Поле, Малиновка, Орехов, Новополь.

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, за прошедшие сутки существенных изменений в ситуации не было.

"Враг продолжает концентрироваться на удержании ранее занятых рубежей и обстреливает позиции украинских защитников вдоль всей линии столкновения. Вчера они совершили такие обстрелы в районах населенных пунктов Ореховщины и Гуляйпольщины", - отметил он.

По его словам, также россияне продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру региона.

"За прошедшие сутки от вражеского огня пострадало 20 населенных пунктов Пологовского, Васильевского и Запорожского районов. В свою очередь защитники и защитницы Запорожского края крепко держат линию фронта и дают врагу достойный отпор", - подчеркнул он.