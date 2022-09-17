



Обстрел Запорожской области: разрушена гимназия

Ночью, 17 сентября, силы РФ обстреляли Запорожскую область.

О последствиях рассказал глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

По селу Таврическое было выпущено четыре ракеты, в результате чего разрушены гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местное здание культуры. Пострадавших в результате атаки нет.

Также обстрелам подверглись многоэтажкам в пгт Степногорск. Жители успели спрятаться вовремя в укрытиях.

В городе Орехов в результате обстрела пострадал один человек.

В свою очередь, секретарь Запорожской ОГА Анатолий Куртев подтвердил информацию о том, что утром был нанесен ракетный удар по селу недалеко от Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Что касается ситуации на фронте в Запорожском направлении, то она продолжает быть контролируемой. Противник сосредотачивается на удержании временно захваченных территорий нашей области. За прошедшие сутки россияне обстреляли из танков, минометов и артиллерии позиции наших войск вдоль всей линии столкновения", - сообщил он.

Всего за прошедшие сутки в полицию поступило 37 сообщений о разрушении гражданских объектов.