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Обстрел Запорожской области: разрушена гимназия
17.09.2022 11:22 Алина Груднева

Обстрел Запорожской области: разрушена гимназия

Ночью, 17 сентября, силы РФ обстреляли Запорожскую область.

 
О последствиях рассказал глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.
 
По селу Таврическое было выпущено четыре ракеты, в результате чего разрушены гимназия "Перспектива", спортивный клуб и местное здание культуры. Пострадавших в результате атаки нет.
 
Также обстрелам подверглись многоэтажкам в пгт Степногорск. Жители успели спрятаться вовремя в укрытиях. 
 
В городе Орехов в результате обстрела пострадал один человек. 
 
В свою очередь, секретарь Запорожской ОГА Анатолий Куртев подтвердил информацию о том, что утром был нанесен ракетный удар по селу недалеко от Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
 
"Что касается ситуации на фронте в Запорожском направлении, то она продолжает быть контролируемой. Противник сосредотачивается на удержании временно захваченных территорий нашей области. За прошедшие сутки россияне обстреляли из танков, минометов и артиллерии позиции наших войск вдоль всей линии столкновения", - сообщил он.
 
Всего за прошедшие сутки в полицию поступило 37 сообщений о разрушении гражданских объектов.

Обстрел Запорожской области: разрушена гимназия Обстрел Запорожской области: разрушена гимназия Обстрел Запорожской области: разрушена гимназия
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