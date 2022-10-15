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Обстрел Харьковской области: есть погибший и пострадавшие
15.10.2022 09:42 Алина Груднева

Обстрел Харьковской области: есть погибший и пострадавшие

Силы РФ подвергли обстрелам Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.

 
Об обстрелах за последние сутки рассказал глава ОВА Олег Синегубов. 
 
В результате обстрелов в Волчанске поврежден частный дом, в Изюме неэксплуатированное здание магазина, также повреждены нежилые и хозяйственные постройки. По словам Синегубова, произошли пожары.
 
В Харьковском районе погиб 66-летний мирный житель, в Купянском - 74-летний мужчина госпитализирован с ранением.
 
В Чугуевском районе 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, наехав на автомобиле на российскую мину.

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