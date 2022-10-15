Обстрел Харьковской области: есть погибший и пострадавшие
Силы РФ подвергли обстрелам Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.
Об обстрелах за последние сутки рассказал глава ОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов в Волчанске поврежден частный дом, в Изюме неэксплуатированное здание магазина, также повреждены нежилые и хозяйственные постройки. По словам Синегубова, произошли пожары.
В Харьковском районе погиб 66-летний мирный житель, в Купянском - 74-летний мужчина госпитализирован с ранением.
В Чугуевском районе 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, наехав на автомобиле на российскую мину.